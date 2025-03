Storie, emozioni e talenti: compagnie locali sul palco dell’Astoria

Il teatro deve anche essere espressione dell’identità culturale del territorio: con questo spirito prende il via domani la rassegna teatrale ‘Lerici in palcoscenico’, sostenuta e organizzata dal Comune di Lerici. Un programma dedicato alle compagnie locali che porterà sul palco del Teatro Astoria storie, emozioni e talento, un’iniziativa con diverse date fino al 24 maggio che offrirà al pubblico un cartellone di cinque spettacoli di qualità. "Questa rassegna è un’opportunità per valorizzare le realtà teatrali e coreutiche del nostro territorio e dare spazio alla creatività locale – dichiara Lisa Saisi, assessore alla Cultura – . Attraverso il teatro si raccontano storie, tradizioni e visioni del mondo creando un’occasione di incontro e condivisione". Si parte quindi domani con lo spettacolo della scuola di danza ProDanza dal titolo ‘Loop’ che, nel primo giorno di Primavera, porta in scena la rinascita, la resilienza, la capacità di evoluzione dell’umanità, sotto la direzione artistica di Valeria Antonini. Si passa poi a sabato 5 aprile, quando la Compagnia della Briciole proporrà ‘I nervi der Sindaco’, commedia in dialetto liberamente tratta dall’opera di Eduardo De Filippo; sabato 12 aprile sarà la volta dell’associazione Arthena, Compagnia di Teatro Iniziatico con ‘Orestea’, dramma liberamente tratto dalla trilogia dell’autore classico Eschilo nella traduzione ed adattamento dell’esperto grecista Angelo Tonelli; sabato 17 maggio la compagnia amatoriale serrese A Sembiada inscena ‘D come donna danno divorzio’, commedia brillante in due atti di Aldo Lo Castro per la regia di Silvio Repetto; ed infine, sabato 24 maggio, chiuderà la rassegna la compagnia teatrale Marilontani con ‘La ciapeleta miracolosa’, commedia dialettale liberamente tratta da ‘Le pillole di Ercole’ che porterà sul palco lericini dai quattro ai cinquant’anni. Gli spettacoli si terranno tutti alle 21, con ingresso gratuito senza prenotazione.

m. magi