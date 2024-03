’Storie di successo’, incontro al Pin

Il giovedì al Pin, si incontrato le persone ‘che ce l’hanno fatta’. E stasera, nell’incontro mensile nell’area ai giardini per ‘Storie di successo’, dalle 19.30, tocca allo scrittore Marco Buticchi, la cui ultima opera ‘L’oro degli Dei’, sta riscuotendo successo. Attraverso un lungo viaggio nella Storia, Marco Buticchi ripercorre in essa un mistero che unisce epoche lontanissime, dall’ Antica Grecia A Napoleone; sulle tracce di un tesoro di inestimabile valore, verranno svelate verità sepolte da millenni. Buticchi è nato alla Spezia e ha viaggiato moltissimo per lavoro, nutrendo così anche la sua curiosità, il suo gusto per l’avventura e la sua attenzione per la storia e il particolare fascino dei tanti luoghi che ha visitato. È il primo autore italiano pubblicato da Longanesi nella collana ‘I maestri dell’avventura’ (accanto a Wilbur Smith e Clive Cussler), in cui sono apparsi con grande successo di pubblico e di critica tanti suoi romanzi stupendi.