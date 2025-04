Storie di ’Quando i sogni vincono’. Quarant’anni di racconti di Petucco

Illusorie storie e divagazioni create da una fantasia libera di muoversi senza confini. È ‘Quando i sogni vincono’, l’ultimo libro di Dario Petucco per i tipi di Edizioni Dialoghi. Dopo i suoi due precedenti volumi di carattere umano e professionale (Petucco ha indossato per decenni l’uniforme della Marina militare), nei quali descrive la sua missione a Baghdad appena deposto Saddam Hussein e il diario di viaggio per i mari nordeuropei, in questo suo recente lavoro propone diciannove storie di varie trame composte a partire dal 1980, appena sedicenne, fino all’ultima terminata nel 2024, in occasione del suo sessantesimo compleanno.

Già due le date di presentazione: oggi, alle 17.45, nella sede dell’Anmi Lerici in via San Francesco e il prossimo venerdì, alle 17, al centro sociale Ruffini di Santo Stefano. "Ho voluto scrivere questi racconti – spiega Petucco – perché volevo dare un naturale sfogo ai miei sogni e fantasie sin da quando ero ragazzo. Il titolo è un pensiero positivo, di speranza verso il domani con l’intento di vivere bene il presente. Ritempra lo spirito, e di conseguenza anche il corpo, fermarsi un attimo a riflettere su noi stessi e su dove la fretta ci sta conducendo. Oppure lasciare che qualche volta il nostro cervello si estranei da ciò che ci circonda e compia viaggi astrali". Il primo racconto ricalca il genere denominato dirty realism, un movimento letterario nato negli Stati Uniti negli anni Settanta e Ottanta dove i protagonisti sono individui che conducono vite ordinarie, occupati in lavori insignificanti o che versano in cattive condizioni economiche. Tra i massimi esponenti del genere troviamo J.D. Salinger, Raymond Carver e Charles Bukowski. "Autori che leggevo nella mia adolescenza", aggiunge.

Tra gli altri racconti vi sono: la cronaca di una ipotetica luna di miele, qualche storia introspettiva e di riflessione, il resoconto di un concerto rock, un surreale copione teatrale di una cena tra amici e alcuni di narrativa con risvolti ironici. ‘Quando i sogni vincono’ comprende anche un testo onirico, che descrive l’evoluzione di organi umani, la narrazione della giornata di una signora sensuale e cinica verso gli uomini, e tre storie di genere giallo ispirate ai grandi classici anglosassoni. Per rimanere in tema di sogni, Dario amante degli autori della Beat Generation e della musica rock, descrive la gioia nell’avere realizzato due dei sogni della sua vita: l’amicizia con Fernanda Pivano e l’incontro con il suo idolo musicale Lou Reed a Genova. In conclusione, diciannove racconti che l’autore invita a leggere con la mente libera, in totale relax. Il libro è in vendita nelle librerie e sul sito dell’editore www.edizionidialoghi.it.

Marco Magi