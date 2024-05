Storie di Nicaragua nel libro di Vallepiano

Sarà presentato questa sera alle 21, al nuovo spazio Barontini di via Ronzano 1 a Sarzana, ’Nicaragua. Fuoco e poesia’, ultimo libro di Roberto Vallepiano distribuito da Edizioni Bepress. L’incontro organizzato dalla Federazione ligure e spezzina del Pci, in collaborazione con il collettivo Orgoglio proletario di Savona e il centro culturale Prospettiva di Genova – in cui interverrà anche l’ambasciatrice nicaraguense Monica Robelo - verrà introdotto da Renato Toscano (dipartimento esteri del Pci Liguria). A metà strada tra un romanzo e un saggio letterario ’Nicaragua. Fuoco e poesia’ è un viaggio nel cuore della Mesoamerica sospeso tra realismo magico ed epica rivoluzionaria. Con un linguaggio evocativo, fluido e quasi musicale, l’autore prende per mano il lettore accompagnandolo tra "pagine che profumano di tabacco e caffè a perdersi tra i colori dei murales e il richiamo ancestrale alla natura più selvaggia", lungo le strade del Nicaragua inoltrandosi nel suo epicentro creativo.