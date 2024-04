Storie di fuoco in via Corridoni

Un appuntamento particolare, quello di oggi, alle 18, al circolo anziani di piazza Brin di via Filippo Corridoni 7. Si tratta di un evento-presentazione, con diversi interventi musicali di Gian Luigi Ago e Patrizio Cozzani. "Sarà un momento collettivo – spiegano dal circolo – , come collettivo è stato il lavoro di quei 38 di noi che hanno scritto capitoli o rilasciato interviste che hanno composto, insieme a qualche foto, i due volumi del libro ‘Tempi dei cuori che s’infiammano’". I due segmenti si acquistano online oppure nella libreria Liberi Tutti di via Tommaseo 49. La descrizione di questo lavoro, nel catalogo e sulla quarta di copertina: "Attorno a famose foto degli anni ’70 si è formato un collettivo per raccontare le storie di molti che ai tempi dei cuori che s’infiammano scelsero l’impegno. Anche ora sono tempi di fuoco e servono quelle storie". Parliamo di 278 pagine di articoli tratti dall’omonimo blog che fu pubblicato il 16 aprile 2020, nel pieno del lockdown sulla base del lavoro collettivo imbastito dal 2018. "Sia che ci crediate o no – concludono dal circolo – venite ad ascoltare e a dirci come la pensate".