Stop alla violenza Medusei premia la cantante Sattei

Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, insieme al presidente di Corecom Liguria Vinicio Tofi, ha consegnato alla cantante Mara Sattei il premio Corecom ‘Giovani, Web e Musica’ per il suo impegno nel sensibilizzare il pubblico di Sanremo contro la violenza sulle donne. La giovane interprete con la canzone ‘Duemilaminuti’, scritta da Damiano dei Maneskin, è stata ritenuta uno stimolo convincente per riaffermare la parità dei diritti fra uomini e donne nelle relazioni sentimentali come nei rapporti familiari. Il presidente Medusei, inoltre, ha consegnato a Mara Sattei anche una coppa simbolo dell’Assemblea legislativa.