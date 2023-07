Stefano Nosei al Pin in un viaggio intimo fra musica e umorismo

Il cabarettista e musicista spezzino Stefano Nosei sarà protagonista dello spettacolo ‘La Pineta, La Spezia... andata e ritorno. Viaggio intimo fra musica e umorismo’, questa sera alle 22 al Pin, in un evento all’insegna del divertimento e del racconto di aneddoti sulla vita dell’artista e sulla ‘Pinetina’ – luogo identitario della città – realizzato con il sostegno della Fondazione Carispezia. Lo spettacolo di Nosei, scritto con Roberto Alinghieri, non è un monologo, né un concerto, né cabaret, ma tutte queste cose insieme. Dai Beatles al Quartetto Cetra, da Carosone a Proietti, da James Taylor a Gaber fino ad Elio e le Storie Tese. Dagli anni dell’infanzia, con la guida paterna nei locali da ballo della riviera spezzina – ed è qui che compare per la prima volta la Pineta –, agli improbabili tentativi cantautorali, fino all’approdo al teatro comico e alla televisione. L’ingresso è gratuito.