Stazione di Framura, via ai lavori per il sottopasso

Sono iniziati a Framura, nell’area della stazione ferroviaria, i lavori di ripristino e adeguamento del sottopasso pedonale di raccordo con il tratto di ciclovia tirrenica tra Framura, Bonassola e Levanto. Un intervento da 2.980.140 euro, di cui 2.780.140 finanziati da Regione Liguria. I lavori prevedono l’adeguamento del sottopasso già esistente in località Chiama, ma ormai in disuso, e il relativo prolungamento a monte della ferrovia per il superamento delle barriere architettoniche. "Un intervento chiave per garantire il collegamento della ferrovia con il percorso della ciclovia – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – assicurandone la piena accessibilità e continuità. Questo è un tratto di particolare attrattiva turistica, che sarà inoltre interessato dall’abbattimento delle barriere architettoniche. Regione Liguria monitorerà l’avanzamento dei lavori: entro fine anno vedremo completato un ulteriore tassello dell’infrastruttura, che si estenderà su circa 460 chilometri tra Ventimiglia e Marinella coinvolgendo 77 comuni e tre aree protette". "I lavori renderanno accessibile a tutti la splendida ciclovia tirrenica, ma contribuiranno anche a garantire maggiore fruizione e sicurezza dell’intera area della stazione ferroviaria" afferma il sindaco di Framura, Andrea Da Passano.