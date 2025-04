Statue stele di Pontevecchio, un incontro al Museo del Castello

Nell’ambito di ‘Archeologica’, al Museo del Castello di San Giorgio, oggi alle 17, si svilupperà l’incontro ‘Statue stele di Pontevecchio (Fivizzano): i nuovi scavi ad oltre 100 anni dal loro ritrovamento’ a cura di Marta Colombo, funzionario della Soprintendenza archeologia, arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, con Angelo Ghiretti, Marco Serradimigni e David Vicenzutto.

Tra il 2018 e il 2021, quella Soprintendenza, grazie al supporto del Parco regionale delle Alpi Apuane, ha condotto uno scavo archeologico nell’area in cui nel 1905 vennero alla luce le 9 statue stele di Pontevecchio. Nell’area principale di scavo è emersa l’esistenza di diverse frequentazioni umane che si sono protratte durante l’età del Rame, l’età del Bronzo e l’età del Ferro.

Le due fasi prevalenti sono l’età del Rame, con il ritrovamento di una ‘massicciata’ (piattaforma) di pietre probabilmente pertinente alle statue stele, e l’età del Bronzo, con diverse strutture infossate. Le ricerche hanno inoltre messo in luce anche una importante frequentazione ben più antica dell’area, relativa ad un accampamento stagionale di cacciatori-raccoglitori databile all’Epigravettiano finale (Paleolitico superiore).

Il sito ha sempre, storicamente, avuto una notevole importanza in quanto nella sua prossimità è presente un guado che ne faceva uno dei pochi punti di passaggio della vallata. Marta Colombo laureata in Paleontologia umana con specializzazione in Archeologia preistorica, ha lavorato, con diversi incarichi, al Dipartimento per lo Studio del territorio e delle sue risorse dell’Università Genova, alle Soprintendenze per i beni archeologici di Puglia, Abruzzo e Liguria e nel Dipartimento di Scienze archeologiche dell’Università di Pisa.

Al termine dell'incontro, brindisi e degustazione di prodotti tipici del territorio. Info: 0187 751142 o a [email protected].