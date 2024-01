Stangata sugli autobus turistici. A Manarola tariffa raddoppiata

Il Comune di Riomaggiore raddoppia le tariffe di accesso e fermata dei bus turistici nel parcheggio Acquarino nel periodo estivo. La giunta comunale ha portato da 150 a 300 euro la tariffa per l’accesso dei pullman nell’area di carico e scarico di Manarola nei mesi giugno, luglio, agosto e settembre, confermando invece la somma di 150 euro per l’accesso e la fermata negli altri mesi dell’anno. Una mossa finalizzata a scoraggiare l’arrivo sempre più massiccio dei bus turistici nel comprensorio comunale. "L’accesso turistico all’intero comprensorio delle Cinque Terre è garantito dal servizio ferroviario e marittimo, per cui non può ritenersi imprescindibile l’utilizzo dei bus turistici per raggiungere Manarola e il comprensorio" si legge nella delibera. Non solo: l’aumento delle tariffe è giustificato anche dalla necessità di affrontare ulteriori investimenti per mantenere e incrementare gli impianti.