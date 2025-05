Stagione del mare al via. La mappa dei parcheggi

La stagione del mare è ormai praticamente iniziata nonostante le incertezze del meteo che ancora tengono a freno la grande invasione sul litorale. Da oggi, tempo permettendo, l’appuntamento domenicale per molti amanti della tintarella sarà sulle spiagge e per questo si presenterà il problema della sosta per l’accesso alle spiagge.

Per garantire spazi e soprattutto evitare soste indiscriminate in zone pericolose alla circolazione stradale il Comune di Sarzana ha firmato l’ordinanza con la quale impone alla società Ims Srl detentore di una porzione di terreno in via Litoranea e a Marinella Spa in liquidazione proprietaria dell’area di consentire l’utilizzo pubblico dell’appezzamento per l’accesso veicolare. Ordinando di rimuovere gli ostacoli e impedimento che inibiscono in transito per l’area di sosta libera e non custodita di proprietà comunale per l’intera stagione balneare.

Il Comune di Sarzana infatti è proprietario di un’area destinata a pubblico parcheggio su via Litoranea che sarà interessata a fine stagione da un intervento per l’attuazione del protetto Pinqua denominato Urba 1. L’area in questione potrebbe soddisfare le esigenze di mobilità dei potenziali fruitori con destinazione temporanea a pubblica sosta gratuita. Una soluzione che diventa necessaria tenendo conto delle disposizioni di divieto di sosta di Anas in vigore su via Litoranea uniti alla chiusura e inibizione alla pubblica fruizione dell’area in proprietà privata destinata a parcheggio nel retro della spiaggia libera oltre alla presenza dei cantieri che interferiscono sulla viabilità della frazione sottraendo stalli di pubblica sosta.

In previsione del notevole afflusso di turisti e bagnanti, da oggi e soprattutto dalle prossime domeniche, l’amministrazione comunale è corsa ai ripari.

Sempre nella frazione marinara di Marinella da domani, lunedì, cambia la viabilità stradale in via Brigata Partigiana Ugo Muccini e in via Papa Giovanni XXIII per consentire i lavori di miglioramento degli spazi pubblici inseriti all’interno dell’Urba 3. Da domani fino alla conclusione dei lavori è dunque previsto il divieto di sosta e transito in ambo i sensi di marcia nelle vie interessate all’intervento di asfaltatura effettuato dalla ditta Ferroviaria Italia srl con sede a Albiano Magra. Inoltre in via Papa Giovanni XXIII di fronte al numero civico 2 è istituito il divieto di sosta veicolare in tre stalli destinati alla manovra di inversione di marcia in direzione via Parma.

m.m.