Sport e solidarietà con la 40a Vivicittà con fulcro piazza Brin

La Spezia, 10 aprile 2024 – Tutto pronto per la quarantesima edizione della 'Vivicittà', la tradizionale manifestazione podistica internazionale curata dalla Uisp, che si svolgerà domenica 14 aprile con il patrocinio del Comune della Spezia.

Anche quest'anno torna la kermesse che coinvolge ogni anno oltre 100mila cittadini, nata nel 1984 per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sui temi della vivibilità urbana, della promozione dei diritti e della solidarietà.

“Vivicittà è una bellissima manifestazione che coinvolge tutta la cittadinanza in una giornata di sport e solidarietà tra le generazioni, e che rinnova l’importanza dell’attività fisica all’aperto – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Una tipologia di eventi su cui quest’amministrazione sta puntando e investendo. La corsa podistica è divisa in due percorsi, uno competitivo e uno non competitivo, per dare modo di partecipare a chi è preparato atleticamente, ma anche a coloro che vogliono semplicemente passa una giornata in compagnia, immersi nelle bellezze della nostra città. Ringrazio Uisp La Spezia per aver organizzato questa nuova edizione”.

“Anche quest'anno qui alla Spezia ci sarà la corsa dei diritti che rinnova con la propria unicità i valori dello sport e dello stare assieme tra generazioni in quella che è la manifestazione internazionale più grande del mondo – dice l’assessore alla sport Marco Frascatore – . Vivicittà è la grande protagonista dello sport per tutti, atleti professionisti e sportivi che amano fate attività motoria portando lo sport nei centri urbani. Ogni anno un tema a cui ispirarsi la pace, i diritti umani, il rispetto ambientale, l’uguaglianza sociale, la solidarietà tra i popoli. Una manifestazione che ricorda quanto sia importante la libertà, il rispetto, l'inclusione e la solidarietà ringrazio quindi gli organizzatori che anche quest'anno e ormai da sempre faranno vivere le strade della nostra magnifica Spezia con entusiasmo, gioia e umanità”.

Vivicittà partirà da piazza Brin e lì arriverà: ritrovo alle 8,30 e partenza alle 10,30, e come al solito si svolgerà in due modalità, una gara competitiva di 10 chilometri alla quale si affianca quella non competitiva aperta a tutti di 4 chilometri. La ludico-motoria, prevede un percorso, che la competitiva ripeterà 3 volte: piazza Brin, corso Cavour, piazza del Mercato (lato mare), via Rosselli, corso Cavour, via Chiodo (andata e ritorno), via del Prione, piazza Garibaldi, viale Garibaldi, corso Cavour, via Milano, via Napoli, via Castelfidardo, corso Cavour, piazza Brin. Per iscriversi alle due gare, c'è tempo fino alle 18 di domani, all'indirizzo www.endu.net/it/events/vivicitta-la-spezia/ (la non competitiva prevede anche l'iscrizione negli uffici Uisp di via XXIV Maggio 351).

L’iscrizione (ad entrambe le gare) dà diritto al pacco gara comprendente borsa, maglia, pettorale, materiale illustrativo, oltre al ristoro a fine manifestazione. Per ogni iscrizione anche quest’anno la Uisp donerà 1 euro alla raccolta fondi dell’Associazione Tive6 per donare un defibrillatore alle comunità del nostro territorio.

Per la gara competitiva si premieranno i primi 10 atleti maschili assoluti e le prime 10 atlete femminili assolute. Per la gara non competitiva si premieranno i gruppi più numerosi.

Marco Magi