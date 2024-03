Sport e discriminazioni di genere. Spezia sottoscrive la carta etica

Il Soroptimist Club della Spezia, in collaborazione con la canottieri Velocior e l’Autorità di sistema portuale, organizza oggi, alle ore 18.00, nell’auditorium dell’Autorità di sistema portuale (via del Molo, 1), un incontro con al centro il tema delle donne nello sport. A raccontare la propria esperienza saranno tre atlete spezzine del canottaggio che hanno raggiunto livelli di eccellenza in questa specialità: Alessandra Bonamini, campionessa italiana e allenatrice di canottaggio assieme alle campionesse italiane e atlete olimpiche Alessandra Borio ed Erica Spinello. Il dibattito sarà anticipato dalla presentazione della “Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport”, promossa dall’Assist (associazione nazionale atlete) unitamente all’unione Italiana del Soroptimist International. Il documento ha lo scopo di sensibilizzare al raggiungimento delle pari opportunità anche nel mondo dello sport, attraverso una maggiore presenza di donne nella pratica sportiva e nei suoi ruoli organizzativi e direttivi, oltre che avviare iniziative contro abusi e molestie che si possano verificare in tali ambienti.

Durante l’incontro la Carta verrà firmata dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, diventando così La Spezia, il primo Comune ad averla adottata in Liguria. "L’incontro di oggi – spiega Patrizia Rossi, presidente del Soroptimist Club della Spezia – è il secondo evento realizzato dal Soroptimist club La Spezia che si inserisce nel programma 24/25 “Donne sport - La lunga strada verso la parità”, voluto dalla nuova presidente nazionale. Un percorso che prevede anche l’adozione della Carta etica dello sport femminile da parte delle singole amministrazioni comunali. All’incontro sarà presente la neopresidente nazionale dell’unione italiana Soroptimist International, Adriana Macchi".

Maria Cristina Sabatini