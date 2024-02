Spinge la cassiera della sala Bingo e si porta via 200 euro

LA SPEZIA

E’ andato alla sala Bingo di piazza Cavour, ha giocato un centinaio di euro e li ha persi. Ma invece di rassegnarsi e imprecare contro la sfortuna, è andato dalla cassiera per riavere i soldi indietro. Anzi, già che c’era ha spinto via la donna, ha preso 200 euro ed è fuggito. E’ accaduto mercoledì attorno a mezzanotte con protagonista uno straniero non residente alla Spezia. Ricevuta la segnalazione della rapina, la centrale operativa della questura inviava alla sala Bingo una pattuglia del controllo del territorio. Gli agenti della polizia di Stato prendevano contatto con la cassiera la quale riferiva che poco prima un uomo, che nel corso della serata aveva giocato e perso un centinaio di euro, le si era avvicinato pretendendo la somma indietro, e invitato ad allontanarsi, spingeva la donna per impossessarsi di 200 euro dalla cassa. La squadra mobile, grazie all’ausilio delle telecamere, dava avvio alle indagini e riusciva ad identificare il responsabile, denunciato per rapina.