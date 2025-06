Spi Cgil e Cpia insieme nelle attività didattiche degli studenti immigrati

Siglato il protocollo tra Spi Cgil Spezia e Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti), finalizzato al supporto di attività didattiche e laboratoriali rivolte a studenti immigrati. Il protocollo si inserisce in un percorso già avviato grazie alla collaborazione con Cgil e Fiom, che ha visto l’impegno dei volontari dello Spi, in gran parte ex insegnanti, al fianco della scuola pubblica. Le attività affiancheranno i corsi di alfabetizzazione già esistenti, offrendo un supporto agli insegnanti del Cpia. I volontari Spi contribuiranno a momenti di conversazione e approfondimento su aspetti della vita quotidiana, del vivere sociale e della cittadinanza. "Continua con soddisfazione la collaborazione tra lo Spi Cgil e il Cpia – dichiara Laura Ruocco, segretaria generale Spi Cgil Spezia – Per noi si tratta di un percorso di inclusività e integrazione sociale che rappresenta il fondamento della nostra azione sindacale". "Questo nuovo protocollo rinnova e consolida una collaborazione preziosa" aggiunge Andrea Minghi, dirigente scolastico del Cpia. Nella foto, i volontari docenti in pensione con Laura Ruocco ed Andrea Minghi: Francesca Ferrari, Stefania Capitani, Luana Olmi, Mirko Fortunati, Tiziana Rabuffi, Rosaria Battistini, Mara De Manuelli, Bruno Rosaia, Patrizia Costamagna, Maria Teresa Gangemi, coordinamento Patrizia Morbilli.