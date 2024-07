Spezzina doc primo medico ad Alessandria

Laurea con lode e menzione speciale per la ventiquattrenne spezzina Caterina Tedesco, che lo scorso 15 luglio ha discusso nella sede distaccata di Alessandria dell’Università del Piemonte orientale, la sua tesi intitolata "Studio retrospettivo cross-sectional sul rischio di seconda neoplasia in pazienti con incidentaloma surrenalico non funzionante e con secrezione autonoma di cortisolo mild". Caterina, che è tra le prime laureate del dipartimento di Medicina traslazionale di Alessandria, è ora a tutti gli effetti un nuovo medico chiururgo. La sede distaccata di Alessandria è stata infatti aperta a partire dall’anno scolastico 2018-2019 e dei 50 iscritti, sono stati 25 tra cui proprio la giovane spezzina, a laurearsi alla prima sessione utile. Una bella soddisfazione per Caterina Tedesco, i suoi amici e i suoi famigliari, che è ancora più grande se si considera il riconoscimento della menzione speciale. "Mi sono trovata molto bene sia con i professori che con tutti i compagni durtante questi anni trascorsi a Alessandria - racconta Caterina -. Ho già partecipato al concorso per la specializzazione a Genova e adesso non resta che aspettare che venga pubblicata la graduatoria. Mi sento fortunata e non vedo l’ora di intraprendere questa nuova avventura". Caterina potrebbe diventare un endocrinologa o una pediatra: queste le specializzazioni predilette dalla giovane spezzina che potrebbe iniziare il suo percorso pratico a Genova, a Pisa o a Parma. Non le dispiacerebbe neppure operare nella sua provincia, Spezia, che è sempre alla ricerca di personale da inserire in organico, ma il concorsocui ha partecipato non lo permette. Per il futuro, chissà. Congratulazioni a Caterina da tutta la redazione de ’La Nazione’.

Elena Sacchelli