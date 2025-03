Spezia Women a caccia della coppa. Oggi ottavi di finale a Moncalieri

Impegno complicato, ma allo stesso tempo affascinante, per l’Asd Spezia Women che oggi contro il Moncalieri farà di tutto per superare gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si giocherà alle 17 sul campo sintetico della Primavera del Torino ad Orbassano. Arbitrerà l’incontro Salvatore Panariti di Torino con assistenti Alessandro Nicolosi e Alessandro Lioy di Torino. Contro delle avversarie scorbutiche e determinate le aquilotte dovranno far valere la propria superiorità tecnica, senza dimenticare che di fronte troveranno l’unica squadra imbattuta in tutta la serie C femminile e che a Castelnuovo in campionato ha impattato 1-1. Alla sua guida l’ex Ferrarese. Si tratterà di una gara secca ad eliminazione diretta. Le società che avranno disputato la gara degli ottavi di finale in casa, e che si qualificheranno per i quarti, giocheranno la gara di quel turno fuori casa, e così di seguito si alterneranno per i confronti successivi. Qualora nel corso della Coppa Italia due società sportive avranno giocato, entrambe, in casa o fuori casa, per designare il club che giocherà il successivo turno casalingo sarà effettuato un sorteggio. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la squadra vincente che accederà alla fase successiva, sarà determinata attraverso l’esecuzione dei tiri di rigore. Regolamento alla mano l’accoppiamento per i quarti di finale sarà contro la vincente di Tharros-Lesmo. Nella formazione dello Spezia Women ci sarà l’esordio di Adami. Sono state convocate: Sensi, Pucitta e Falchetto portieri, Barraza, Lehmann, Fuggle, Monetini, Duce, Scattina Lombardo e Pozzi difensori, Lovecchio, Dezotti, Adami, Ciccarelli, Dehima, Manea, Passalacqua, Del Freo centrocampiste, Vacchino, Sansevieri, Codecà, Buono e Parodi attaccanti. Insieme al tecnico Salterio ci saranno i vice Erbetta e Hanif, i preparatori atletici Berretti e Innocenti, il fisioterapista Ferdani e le dirigenti Alberti e Maarouf. Guiderà la comitiva il responsabile dell’area tecnica Morbioni.

Ilaria Gallione