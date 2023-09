Spezia, Lerici e Porto Venere viste dal... tetto di ’Iobus’

Le bellezze turistiche della Provincia viste...dal tetto dell’autobus tricolore. E’ iniziato ieri il servizio ’Get on & Get off’ ovvero un ’sali e scendi’ che consentirà ai turisti di osservare il panorama grazie all’iniziativa già avviata a Roma e Matera, che ha trovato a Spezia la sinergia di alcuni gruppi privati, quali la Cn Open Bus di Roma, la viaggi Capa di Carlo Lorenzini e il gruppo Aloschi Bros leader tra i tour operator. Si chiama ’Iobus’ il mezzo scoperto operativo partendo da Largo capitan Fiorillo. Due i mezzi in funzione, alimentati a metano, da 30 posti ciascuno da Spezia verso Lerici e Portovenere, dotati di audioguide multilingue e app per smartphone che permette di ascoltarle anche una volta scesi dai mezzi. Per il primo percorso, partenza da Largo capitan Fiorillo e transito sul viale Italia, prima sosta di San Terenzo al parcheggio della Venere Azzurra (denominata per i croceristi come fermata Venere Beach), poi piazza Baccigalupi a Lerici e largo capitan Fiorillo. Il secondo autobus, percorso opposto. Previste varie corse giornaliere, gli utenti possomo usufruire del servizio per 24 o 48 ore in base al tipo di biglietto acquistato.