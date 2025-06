'Spezia Hub' apre i battenti, un nuovo centro unico culturale-turistico

La Spezia, 20 giugno 2025 – Inaugurato questa mattina, il nuovo 'Spezia Hub', un centro unico culturale-turistico, con biglietteria integrata in corso Cavour 20, nel cuore del centro cittadino per una migliore e facile fruizione degli spezzini e turisti di tutti gli eventi in città, e non solo. Presenti il sindaco Pierluigi Peracchini e il vicesindaco e assessore al Turismo Maria Grazia Frijia,

“Un nuovo spazio nel cuore della città in linea con le politiche di sviluppo culturale e turistico che questa amministrazione sta portando avanti – dichiara Peracchini – . La Spezia nel corso di questi anni è cresciuta esponenzialmente in termini di presenze turistiche con un’ambiziosa visione del futuro che ha visto numerosi investimenti in ambito culturale: dalla riscoperta di siti storici dimenticati come la Batteria Valdilocchi, la Galleria Quintino Sella, il Parco delle Mura, il Parco della Rimembranza, il Parco delle Clarisse; eventi di altissimo livello con nomi di grande fama nel panorama nazionale e internazionale e progetti futuri, frutto della nostra candidatura a Città italiana della Cultura 2027, che proietteranno la città nel futuro come la riqualificazione dell’ex deposito Fitram, a firma del designer Francesco Paszkowski, che diventerà un luogo innovativo e all’avanguardia pensato principalmente per i giovani. Spezia Hub permetterà in un unico punto di valorizzare il patrimonio culturale e turistico della Città, in cui trovare tutte le informazioni turistiche ma soprattutto una vetrina e biglietteria di tutti gli eventi promossi dai Musei Civici, Biblioteche Civiche, Mediateca Regionale Ligure S. Fregoso, il Cinema Odeon, l’estate spezzina, il Festival Internazionale del Jazz, il Palio del Golfo e il botteghino del Teatro Civico unendo tutte le offerte del territorio, offrendo servizi funzionali, non solo al turista ma anche ai cittadini. Un altro step importante per la crescita del nostro territorio”.

In un connubio perfetto fra innovazione e tradizione, 'Spezia hub' si svela alla città con le sue vetrine affacciate fra corso Cavour e via Carpenino con ledwall per emozionare cittadini e turisti con video promozionali e la comunicazione di tutti gli eventi, le mostre, i concerti e tutte le attività culturali, turistiche e non solo offerte dal Comune della Spezia.

Con spazi multifunzionali e video touchscreen, il visitatore è accolto con la riproduzione della Spezia dell’Ottocento ritratta da Agostino Fossati e da spazi multifunzionali: un punto di riferimento identitario, moderno e accessibile di accoglienza culturale e turistica, in linea con la visione di una Città integrata, tecnologica, digitale e sempre più aperta e attrattiva. La scritta “una cultura come il mare” riprende La Spezia Città della Cultura 2027 per caratterizzare ancora il luogo. Non solo. Il logo di Spezia Hub riprende le imbarcazioni sulle onde del mare e rende ancora più unica e indimenticabile l’esperienza turistica in Città grazie al merchandising dedicato.

Spezia Hub permette in un unico punto di valorizzare il patrimonio culturale e turistico della Città, in cui trovare tutte le informazioni turistiche ma soprattutto una vetrina e biglietteria di tutti gli eventi promossi dai Musei Civici, Biblioteche civiche, Mediateca Regionale Ligure S. Fregoso, il Cinema Odeon, l’estate spezzina, il Festival Internazionale del Jazz, il Palio del Golfo e il botteghino del Teatro Civico.

“Spezia Hub rappresenta un passo fondamentale verso una città sempre più accogliente, moderna e integrata – ha dichiarato Frijia –. Questo spazio non è solo un punto informativo, ma un vero e proprio luogo di incontro tra cultura e turismo, pensato per valorizzare le eccellenze del nostro territorio e offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza completa e coinvolgente. Con Spezia Hub abbiamo voluto creare un punto unico, facilmente accessibile, dove chiunque, che sia residente o turista, possa trovare in modo semplice e immediato tutte le informazioni e i servizi legati alla vita culturale e turistica della città. Dalla biglietteria per musei, teatro e cinema, alle informazioni sugli eventi, agli itinerari personalizzati e persino ai biglietti ferroviari: tutto è pensato per rendere l’esperienza alla Spezia fluida, piacevole e ricca di opportunità. È un progetto che unisce tradizione e innovazione, e che riflette la nostra visione di una città aperta, dinamica e sempre più attrattiva, capace di raccontarsi e accogliere con professionalità e calore”.

Nello spirito di un incontro fruttuoso fra cultura e turismo, nello spazio di Spezia Hub sarà possibile anche acquistare i biglietti del treno di Ferrovie Italiane. Spezia Hub, di intera proprietà comunale, si sviluppa su una superficie di circa 85 metri quadrati e comprende un’area di accoglienza di circa 40 metri quadrati con due banconi dedicati rispettivamente alla biglietteria teatrale e museale, una sala di consultazione di circa 15 metri quadrati, dotata di due monitor da 85” e 75” per la diffusione di informazioni turistiche e culturali e locali di servizio per il personale.

Nella parte interna di Spezia hub è stato eseguito lo sgombero e demolizione di arredi, pareti, pavimenti e impianti esistenti; la realizzazione di nuovi sottofondi, pavimentazioni in gres e pareti in cartongesso, gli intonaci in stile genovese e pannellature interne, nuovi impianti elettrici, dati e climatizzazione. Sono stati installati monitor, nuovi arredi e grafiche interne e realizzato una rampa per l’accessibilità.

Nella parte esterna, è stato eseguito il restauro e ripristino di porzioni di facciata, la sostituzione infissi e installazione di vetrofanie; il consolidamento e restauro delle statue su Corso Cavour.

Spezia Hub è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20, mentre il botteghino del Teatro Civico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19).