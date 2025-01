Spazzatura in strada. Cresce la protesta

Spazzatura in strada, residui di organico e umido in via Aldo Moro ai Prati di Vezzano. Gli abitanti chiedono che il servizio di ritiro venga svolto con attenzione, tenendo conto che ciò che resta nella strada, attira topi, cinghiali, in una zona dove ci sono anche le scuole e giardini frequentati da bambini. Inoltre alcuni abitanti del quartiere di Sarciara lamentano che siano stati rotti dei mastelli durante la raccolta. E che ne hanno richiesto la sostituzione con nuovi bidoncini, ma la risposta, così riferiscono, da parte di Acam, sarebbe stata che non ci sono mastelli in sostituzione a disposizione. "Esporre mastelli danneggiati e crepati – hanno segnalato – è come dire ritrovare la spazzatura in strada. Com’è possibile che non ci siano mastelli sostitutivi con quello che paghiamo?".