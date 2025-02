"Sparare è più facile che affrontare vere responsabilità"

"Con la delibera 37 del 2025, la Regione Liguria ha trovato un nemico pubblico numero uno per salvare i pesci: i cormorani. La soluzione? Abbatterli. Non importa che siano una specie protetta e che svolgano un ruolo importante negli ecosistemi acquatici. Evidentemente, risolvere i problemi con metodi sostenibili è troppo noioso". Così Giorgia Lombardi (nella foto), consigliere comunale in quota Europa Verde, che continua: "Eppure, siamo certi che i cormorani non abbiano mai versato petrolio nei fiumi, mai costruito dighe invasive né tantomeno gettato reti a strascico. La realtà è che l’impatto di questi uccelli sulle popolazioni ittiche è irrisorio rispetto a quello di pesca eccessiva, inquinamento e distruzione degli habitat. Ma, si sa, sparare è più facile che affrontare le vere responsabilità. Proviamo allora a suggerire qualche alternativa sensata (e non letale) per tutelare i pesci senza trasformare i cormorani in bersagli mobili: dissuasori visivi e acustici: tecnologie semplici, già testate, per allontanare i cormorani dalle aree più sensibili senza fare loro del male; ripristino degli habitat ittici: un pesce che vive in un fiume sano ha molte più probabilità di sopravvivere, indipendentemente dai cormorani; protezione delle aree di riproduzione dei pesci: difendere le zone dove i pesci depongono le uova è un investimento per il futuro; educazione e monitoraggio".