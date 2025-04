Spaccio di stupefacenti in valle. Demolito il bivacco dei pusher

Le segnalazioni si susseguivano da mesi: quel fitto via vai di persone dai boschi di Bozzolo non era passato inosservato ai residenti della zona, che hanno così chiesto il sostegno dell’Arma. I sospetti hanno trovato conferma sabato scorso, quando i carabinieri della caserma di Borghetto Vara, con l’ausilio del gruppo di protezione civile di Brugnato, hanno scovato e distrutto quella che a tutti gli effetti risultava essere una piazza di spaccio in mezzo ai boschi, al riparo da occhi indiscreti.

Guidati dal maresciallo Riccardo Tripaldi e coordinati dal comandante della compagnia della Spezia Walter Calandri, i carabinieri in collaborazione con i volontari della squadra comunale della Protezione civile guidati dal coordinatore Alex Ravaioni, hanno smantellato la base logistica degli spacciatori, ormai abbandonata dai malviventi. L’opera di pulizia dell’area si è protratta per tutta la giornata, e ha portato alla raccolta e allo smaltimento di oltre cinquanta sacchi di rifiuti, ben dieci batterie per auto e altri rifiuti. Le attività hanno visto la presenza anche dei consiglieri comunali Stefano Atzeni e Giampaolo Zolesi.

"A breve sarà organizzato un ulteriore intervento per rimuovere definitivamente una tenda di fortuna utilizzata dagli spacciatori con altri rifiuti – spiegano dal Comune di Brugnato –. Le forze dell’ordine proseguiranno l’attività di controllo del territorio per prevenire il ripetersi delle attività illecite e garantire sicurezza a tutta la popolazione: a loro il plauso di tutta l’amministrazione. Invitiamo tutti i cittadini a prestare sempre attenzione e a segnalare ogni movimento sospetto".

