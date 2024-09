Spaccia in pieno giorno, arrestato dalla polizia locale

La Spezia, 19 settembre 2024 - La polizia locale della Spezia non cessa l'attività di controllo serrato nel quartiere Umbertino. Il bilancio della giornata di ieri si è chiuso con un arresto eseguito grazie alla costanza ed al fiuto degli agenti della sezione di Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana, diretti dal comandante Francesco Bertoneri.

Nel pomeriggio di ieri, è stato tratto in arresto un italiano di 41 anni che, in piazza Brin, è stato colto in flagranza di reato a cedere sostanza stupefacente ad un cittadino bengalese. Prontamente intervenuti, gli operatori in borghese della municipale hanno condotto lo spacciatore al Comando di viale Amendola dove, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un ulteriore mezzo etto di hashish, pronto per essere spacciato.

Per il quarantunenne spezzino sono scattate le manette e comparirà al Tribunale della Spezia per l’udienza di convalida dell’arresto. L’arrestato peraltro era già una conoscenza del Comando di polizia locale, in quanto era già stato denunciato in passato per diversi episodi di spaccio in città, alcuni anche a carico di minorenni. L’assuntore bengalese invece è stato segnalato alla locale Prefettura, che adotterà i provvedimenti amministrativi di legge.