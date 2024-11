Spaccia davanti ai carabinieri. Arrestato un pusher trentenne

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Spezia hanno arrestato un 31 enne tunisino residente alla Spezia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari in servizio di monitoraggio del territorio hanno notato un movimento strano in via Della Pianta. Il tunisino aveva appena ceduto una dose di eroina a un 32 enne residente della provincia di Massa Carrara. Nel corso del controllo è stata denunciata libertà anche una ragazza che era alla guida del veicolo sul quale viaggiava l’autore della cessione. A casa dell’arrestato sono state sequestrate altre 15 dosi di eroina 2 dosi di hashish e la somma di 780 euro ritenuta provento dello spaccio. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura.