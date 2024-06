Spaccia cocaina davanti alle elementari, arrestato 31enne

La Spezia, 21 giugno 2024 – Durante i controlli dei giorni scorsi nel quartiere Umbertino, le forze dell'ordine hanno riscontrato diverse irregolarità amministrative nei vari locali, sanzionando tre esercizi di vicinato, mentre sono state identificate 134 persone. Ma da segnalare c'è anche l'arresto di uno spacciatore.

I servizi, svolti nelle giornate del 19 e del 20 giugno, hanno visto il coinvolgimento del personale della polizia spezzina, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, della guardia di finanza con relativa unità cinofila antidroga, e della polizia locale.

Nel corso dei controlli, gli operatori della squadra volante hanno sanzionato come assuntore un cittadino straniero, trovato in possesso di tre involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dal peso complessivo di 2,739 grammi.

In occasione delle verifiche in alcuni locali cittadini, infine, sono state riscontrate diverse irregolarità amministrative, quali, tra le altre, l’occupazione di suolo pubblico, la mancata regolarizzazione delle insegne e la mancata esposizione dei prezzi dei prodotti.

Nel corso della stessa settimana, il personale della squadra mobile ha intensificato l’attività di contrasto al traffico illecito di stupefacenti; in particolare, nella giornata di ieri, ha tratto in arresto, nella stessa zona, un trentunenne tunisino, più volte osservato nei giorni precedenti, sorpreso dagli agenti in borghese dell’antidroga all’atto di cedere ad un'altra persona una dose di cocaina.

La coppia, dopo aver raggiunto un accordo, si era spostata dall’isola pedonale davanti alle scuole elementari ed alla mediateca regionale ligure, sempre osservata con discrezione dagli agenti della polizia.

Nei pressi dell’intersezione con via Torino si è concretizzato lo scambio: mentre l’acquirente consegnava 20 euro allo spacciatore, lui gli ha ceduto fugacemente in cambio un piccolo involucro, che è stato nascosto nel pugno chiuso della mano.

Gli operanti, che avevano osservato tutta la trattativa, hanno fermato sia l’acquirente – che aveva effettivamente appena ricevuto una dose di cocaina – che lo spacciatore.

Quest’ultimo è stato trovato in possesso sia del prezzo della dose appena venduta, che di altre banconote di vario taglio, ritenute probabile provento dello spaccio.

Durante la perquisizione è stata sequestrata anche altra droga: circa 38 grammi di hashish.

Lo spacciatore è stato trovato in possesso anche di un cutter particolarmente tagliente, utilizzato per frazionare l’hashish da spacciare, che aveva ancora sulla lama evidenti tracce della sostanza.

Vista la flagranza del reato il trentunenne, cittadino tunisino già con precedenti specifici, è stato arrestato, mentre nei confronti dell’acquirente, trovato in possesso della dose di cocaina appena acquistata, veniva contestata violazione dell'illecito con sanzione in via amministrativa a chi fa uso non terapeutico di droghe.

La posizione dell’arrestato, al quale è stato contestato il reato di spaccio, aggravato dalla circostanza di aver ceduto la droga in prossimità di istituti scolastici, nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è ora al vaglio del sostituto procuratore della Repubblica Elisa Loris e poi del giudice del tribunale della Spezia, per una puntuale analisi delle sue condotte e responsabilità.

L’arresto è stato convalidato con custodia cautelare in carcere. Il trentunenne dovrà rispondere anche della detenzione del cutter, del quale non era giustificato il possesso e, pertanto, vietato il porto in luogo pubblico.

Marco Magi