Sos Recapito Espressi In bilico dodici posti

"Dodici lavoratori e lavoratrici, quindi dodici famiglie, sono ad oggi a rischio lavorativo e non si individua una soluzione per il continuo rimpallo di responsabilità degli interlocutori". Lo denunciano i sindacati Cgil e Slp Cisl, che mettono nel mirino la situazione in cui verserebbe l’Agenzia Recapito Espressi di Mario Stretti. "Abbiamo incontrato la proprietà, il consulente e i lavoratori perché sembrava ci fosse uno spiraglio e invece i sogni sono svaniti – dicono Tiziana Venelli di Slc Cgil e Luigi Arese di Slp Cisl –. Chiediamo un immediato tavolo alla presenza di Nexive e Poste Italiane, aziende appaltanti del servizio, per negoziare una soluzione e scongiurare dodici licenziamenti. Nel frattempo ci confronteremo con i lavoratori per individuare le azioni da intraprendere per la salvaguardia del loro posto di lavoro. Ovviamente, è necessario che l’Agenzia Recapiti Espressi ci faccia avere al più presto l’accordo che ha firmato con i committenti per capire se ci sono responsabilità da parte di Nexive e Poste Italiane"