Sos del comitato "Il sindaco risolva i problemi di La Spezia": appello al sindaco Peracchini

I primi appelli sono caduti nel vuoto. Così, a Fabiano Alto il comitato nato sei mesi fa torna a farsi sentire sollecitando l’intervento del sindaco Pierluigi Peracchini su vari temi. "In questi mesi sono stati fatti sopralluoghi con gli assessorati di competenza, ma a oggi non hanno portato a risposte precise o cambiamenti risolutivi" spiega il comitato, che rilancia l’esigenza di intervenire al più presto su più problematiche, in primis la mancanza di parcheggi "denunciata alle varie amministrazioni comunali nel corso degli anni e mai affrontato in maniera concreta, ad oggi la situazione è insostenibile", ma anche di sicurezza, con "carenza di illuminazione, asfalto dissestato" e la richiesta di sostituzione "dei guardrail non conformi". Problemi anche per il cimitero, dove il comitato è "in attesa dello sfalcio della strada per l’accesso e di tutte le cose concordate" e anche sulla pulizia del paese: "È stata richiesta la pulizia costante, la manutenzione ordinaria del paese e delle mulattiere frequentate dall’intera cittadinanza spezzina. Un altro problema grave è la presenza quotidiana dei cinghiali". Non da ultimo, il tema dell’aggregazione sociale, con il borgo che "da tre anni non ha più un locale di aggregazione", e quelli legati al recapito della posta e al servizio di trasporto pubblico: secondo il comitato "da circa un anno la posta arriva a singhiozzo in alcune zone del paese. Spesso le bollette arrivano già scadute oppure in scadenza imminente", mentre il trasporto pubblico "è spesso non puntuale e carente".