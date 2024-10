Sos da Pianazze: "Siamo senza l’acqua calda"

Il problema va avanti ormai da diversi giorni, ma in questo pefiodo di calo delle temperature è diventato ancor più pesante da sopportare. L’acqua calda non arriva e per otto famiglie che risiedono nel palazzo di Arte in via delle Pianazze la situazione sta diventando insostenibile. E tra le tante lamentele quella di Adrian Sinani è particolarmente accorata. L’uomo infatti vive con due figlie e in particolare la minore di 19 anni soffre di disturbi e necessita di particolari attenzioni. "Adesso che sono rimasto solo dopo la scomparsa di mia moglie – spiega – la situazione è diventata ancor più delicata. Inoltre abbiamo il problema dell’acqua calda che da settimane non arriva più al nostro piano. Il palazzo è di quattro piani nelle abitazioni sul mio pianerottolo possiamo usare soltanto quella fredda".

La situazione è già stata più volte segnalata a Arte e in questi giorni si è pensato anche di rivolgere un appello ai carabinieri per segnalare il forte disagio.

"Il problema dipende dal sistema centralizzato – prosegue Adrian – e probabilmente si è rotto un tubo di collegamento con i nostri appartamenti perchè nel resto del condominio la situazione è regolare. Mi trovo in una situazione estremamente delicata perchè mia figlia ha bisogno di attenzioni e non possiamo certamente andare avanti soltanto con l’acqua fredda. Possibile che le nostre richieste non vengano prese in considerazione? Le temperature si stanno abbassando e il problema diventerà ancor più grave senza un rapido intervento".