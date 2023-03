Sos carenza di farmaci Progetto Regione-Aifa Formazione per medici

Entra nel vivo il progetto pilota promosso dalla Liguria con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per la gestione della comunicazione sulla carenza di farmaci. La Liguria è la prima Regione a farlo. Il progetto coinvolge, oltre a Aifa e Regione Liguria, Alisa (agenzia ligure per la sanità), Ordine dei medici e farmacisti, università di Genova, Sifo, Associazioni dei pazienti, rappresentanti dell’industria farmaceutica. Sarà nei prossimi mesi organizzato un corso di formazione rivolto a medici e farmacisti. Saranno studiate soluzioni per dare informazioni in tempo reale che consentano di far fronte alle carenze. Tra le proposte c’è quella avanzata dall’Università di Genova, attraverso Gabriele Caviglioli, direttore della scuola di specializzazione di Farmacia ospedaliera: si tratta della messa a punto di un sistema per la gestione informatizzata delle informazioni sulle carenze sul territorio regionale, offrendo ai medici un supporto in tempo reale, che può essere validato da un gruppo di esperti per proporre soluzioni laddove non esista lo stesso principio attivo del farmaco carente. "Negli ultimi mesi – dice Angelo Gratarola, assessore regionale alla sanità – i cittadini si sono trovati spiazzati di fronte a messaggi sull’indisponibilità di farmaci nonostante ci fossero soluzioni alternative. Questo progetto vuol assicurare agli utenti informazioni puntuali e corrette". "Siamo la regione pilota – aggiunge Filippo Ansaldi, dg di Alisa – in cui si realizza questo progetto che mette a sistema un modello sul tema della comunicazione".