Sopralluogo al cantiere del nuovo ponte sul Magra, la situazione

Ceparana (La Spezia), 15 ottobre 2024 – Sopralluogo odierno al nuovo ponte sul Magra in fase di realizzazione. Il progetto della Provincia, in avanzata fase di costruzione, riguarda la realizzazione del collegamento tra la piana di Ceparana e l’area produttiva di Santo Stefano Magra, area quest’ultima già dotata di un asse di distribuzione direttamente connesso all’autostrada A15 ed all’autostrada A12.

L’opera costituisce una nuova e diretta connessione stradale, funzionale sia al miglioramento dell’accessibilità dell’Autostrada A12 sia alla circolazione viaria della Piana del Magra e del Vara, anche in relazione ai tratti stradali interdetti o vincolati da traffico, per decongestionare dai mezzi pesanti le viabilità cittadine e di interconnettersi direttamente ai grandi nodi infrastrutturali, dando supporto alle attività produttive, ai servizi ed allo sviluppo turistico.

La necessità di collegare la piana di Ceparana, ovvero il sistema stradale della Val di Vara, con i grandi nodi infrastrutturali della viabilità provinciale in maniera diretta, evitando l’utilizzo di arterie esistenti non adeguate al carico di traffico sia commerciale che turistico, trova così una soluzione nella realizzazione di una complanare parallela, con le caratteristiche di una strada pubblica, all’attuale tracciato autostradale A12 tra il nodo di Santo Stefano Magra ed il polo insediativo di Ceparana, salendo poi verso l’entroterra.

Il programma della Provincia per la costruzione del nuovo ponte sul Magra è interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha stanziato complessivi 15.100.000 euro a valere sui fondi del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture. Nel programma, con un anticipo di fondi economici pari a tre milioni di euro, in attesa del ricevimento del programmato nuovo finanziamento statale a compensazione degli aumenti subiti per il rincaro dei costi delle materie prime che sarà elargito dal Mit, è presente anche Regione Liguria tramite un anticipo di 3 milioni che sarà restituito a seguito della compensazione economica ministeriale.

L’intervento esecutivo in corso (cioè il lotto 1 che prevede la realizzazione del ponte vero e proprio) sta seguendo il suo iter regolare e il cantiere è in attività. L’intervento di costruzione del ponte interessa i territori dei comuni di Bolano, Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure. Il lotto 1, ovvero il ponte sul Magra, avrà origine in sponda sinistra, in corrispondenza di via Arenelle - lato Santo Stefano, e terminerà raccordandosi su Via Radio nella sponda opposta – lato Ceparana. Il nuovo viadotto presenterà una lunghezza complessiva pari a 410.50 metri, distribuita lungo sei campate.

Questo programma prevede di essere integrato, attraverso una pianificazione autonoma, con un ulteriore tratto infrastrutturale (denominato Lotto 2) che, a partire da Via Arenelle, assicurerà il superamento dell’autostrada A15 'Parma -La Spezia' garantendo il collegamento viario alla zona industriale di Santo Stefano.

Ad oggi il lotto 2 è già stato finanziato per la parte relativa alla progettazione, un investimento di circa 400 mila euro. L’accordo con Salt garantisce la realizzazione del collegamento con il sistema viario presente sulla sponda lato Ceparana.

Oltre a questo è stato siglato un accordo tra la Provincia della Spezia e Salt per la realizzazione di un percorso integrato longo la tratta di collegamento che dal nuovo ponte raggiungerà la rotonda di Ceparana. Sarà, infatti, Salt a realizzare il progetto esecutivo, per conto della Provincia, con il quale si darà avvio alle opere per il previsto lotto di integrazione del percorso di collegamento tra le due sponde del Magra nell’area del Comune di Bolano. Cioè quello che potrebbe essere indicato come 'lotto 3'. Dal punto di vista operativo si tratta di sviluppare il percorso stradale dedicato che dalla zona della rotonda di Ceparana, in accordo e coordinamento anche con il Comune di Bolano, raggiungerà prima l’ingresso al nuovo casello autostradale e quindi, proseguendo, al costruendo ponte sul Magra. Sarà, quindi, una strada unica, infrastrutturata per ottimizzare l’accesso ai due percorsi, quella che verrà realizzata.