Soltanto Arzà supera Arzà. Bissata la vittoria assoluta

Claudio Arzà bissa la vittoria assoluta del 2023 del Rally Val d’Aveto, appuntamento giunto all’ottava edizione – da quest’anno in versione nazionale – che, nel fine settimana, ha visto il driver spezzino debuttare al volante della Skoda Fabia RS Rally2. Il presidente e alfiere della scuderia spezzina Bb Competition, affiancato da Massimo Moriconi, si è reso interprete di una performance concreta quanto aggressiva nella fase centrale di gara, con la vittoria di ben sei prove speciali sulle otto in programma (una su due al sabato, cinque su sei alla domenica). Sulle strade della Val d’Aveto, La differenza, Arzà, l’ha fatta nella seconda giornata, dopo la notte di temporali, rifilando 8 secondi sul bagnato (scavalcandola nella classifica assoluta), alla coppia Federici-Badinelli.

Dopo aver vinto la breve prova speciale di Pievetta praticamente asciutta, al termine del riordino e dell’assistenza il tempo è cambiato di nuovo, pioveva. Poi i continui cambi di gomme e la pianificazione, con alcuni equipaggi costretti al ritiro, mentre Arzà si è involato verso il successo con la sua auto equipaggiata con pneumatici Michelin e messo a disposizione da Erreffe Rally Team, in joint con Autosole 2.0, confermando, chilometro dopo chilometro, la bontà del feeling maturato con la nuova evoluzione della vettura boema. "Una bella gara, abbiamo pagato l’inesperienza con la vettura nella prima prova – commenta Arzà – facendo poi la differenza nella fase centrale, con la pioggia. Lì abbiamo azzardato con una scelta di gomme da asciutto ma, nonostante tutto, siamo riusciti a mantenere il vertice conquistato all’avvio della seconda giornata di prove. L’ultimo giro di speciali l’abbiamo affrontato con gomme da pioggia, scelta adottata da tutti viste le condizioni, consolidando la posizione. Una gran soddisfazione, correndo così poco non è mai facile entrare nel ritmo gara, vincere poi è ancora più bello. Ringrazio gli sponsor, la mia famiglia, il team Erreffe e Autosole 2.0 e Michelin, grazie a queste coperture riusciamo a fare la differenza anche in condizioni come quelle che ha proposto questa competizione".

Marco Magi