Soldini e Romanelli raccontano cosa rimane di una tempesta

Dopo aver vinto la sezione ‘Panorama Italia’ di Alice nella Città, durante la Festa del Cinema di Roma, ‘No More Trouble - Cosa rimane di una tempesta’ di Tommaso Romanelli arriva in anteprima alla Spezia e a Pordenone: saranno lo stesso Romanelli e Giovanni Soldini, domani, a presentare il film al pubblico al Cinema Il Nuovo, con inizio alle 21.15. È la notte del 3 aprile 1998, al largo delle coste francesi. L’equipaggio di Giovanni Soldini, a un passo dal record nella traversata atlantica New York-Cape Lizard, sta fronteggiando una depressione atmosferica violentissima: mare forza 9, raffiche a 80 nodi, onde di 25 metri. Andrea Romanelli si trova al timone di Fila, barca del futuro che lui stesso ha progettato pochi mesi prima, quando in un istante un’onda anomala gigantesca la fa rovesciare. Andrea è l’unico disperso e non sarà mai più ritrovato. Attraverso il linguaggio del cinema, 25 anni dopo la memoria diretta dei testimoni e la potenza dei materiali d’archivio, Tommaso Romanelli avvia una ricerca alla scoperta del padre: l’ingegnere visionario, il velista senza paura, il dolcissimo marito di Fabrizia. Cosa rimane di una tempesta? Rimane il viaggio di un figlio. Un racconto che parla di nostalgia, di passioni e dei grandi amori che custodiscono il senso ultimo della vita. ‘No More Trouble - Cosa rimane di una tempesta’ è prodotto da Teorema Studio con Indigo Film con il contributo del Mic, del Fondo per l’Audiovisivo Fvg, della vg Film Commission e grazie alla Regione. La fotografia è di Nikolai Huber, il montaggio di Andrea Campajola, le musiche di Lorenzo Tomio, il suono in presa diretta di Luca Bertolin e Marco Cecotto, il montaggio del suono di Daniela Bassani e Marzia Cordò. La distribuzione porta invece la firma della Tucker Film. Moderatori della serata Michele Zanlari di Tucker Film e Silvano Andreini, gestore del Cinema Il Nuovo di via Colombo.

m. magi