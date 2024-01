Sold out al cinema per Valeria

’C’è ancora domani… per Valeria’. Così hanno chiamato, riprendendo il titolo del film campione d’incassi di Paola Cortellesi, la serata benefica in programma domani sera alle 21 al cinema Il Nuovo della Spezia, ideata per raccogliere fondi grazie a cui regalare la mobilità a una spezzina affetta da tumore. Mamma di due figli, la donna ha visto la sua vita rivoluzionata dal 2017, quando ha iniziato la sua battaglia contro il cancro, che ne ha causato – fra le varie conseguenze – la parziale immobilità. Per tornare a casa, necessita di un montacarichi, il cui costo è difficile da affrontare per la sua famiglia, già gravata da ingenti spese per le cure. Ed ecco che la solidarietà degli spezzini si mette in moto: oltre a una raccolta fondi lanciata su GoFundMe, già arrivata a oltre 17mila euro, anche la sala di via Colombo ha ideato un evento benefico che è già sold out: proiezione del film ’C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi e incasso interamente devoluto alla causa. "Ho conosciuto la signora a un matrimonio – racconta il presidente dell’associazione film club ’Germi’, che gestisce ’Il Nuovo’, Silvano Andreini –: una donna di poco più di quarant’anni che ha bisogno di aiuto. Ci siamo sentiti in dovere di fare la nostra parte ci saranno diverse iniziative per raccogliere fondi". L’evento lanciato da Andreini e del suo staff è un successo annunciato: tutti e 200 i posti prenotati, oltre il doppio le richieste. "Valeria è stata contenta di quanto fatto e ringrazia per essere stata accostata a un film bellissimo. Queste iniziative dal basso – spiega – dimostrano quanto sia meravigliosa la solidarietà del nostro popolo. Addirittura ci sono persone che hanno prenotato, pur sapendo di non riuscire a esserci: dovrà essere una serata di stimolo, quasi una festa".

Chiara Tenca