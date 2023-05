Soffocati dalle case vacanza L’offerta che mina le comunità

Offerta extraalberghiera in espansione in provincia della Spezia sotto la pressione montante le turismo. La mappa più aggiornata delle strutture-impresa dedicate - affittacamere, case vacanza, bed and breakfast - è quella composta dalla Rv Consulting, la società spezzina che, guidata da Roberto Vegnuti, studia le dinamiche dell’economia per rappresentarla attraverso i numeri, in questo caso declinati al turismo. La ricerca è stata presentata giovedì scorso nella sede di Confcommercio durante i lavori dell’"osservatorio" promosso dal Comitato bilaterale (imprese-sindacati). Un’illustrazione asciutta, quella di Vegnuti, utile a cogliere luci e ombre del fenomeno. Le prime sono quelle costituite dalla linfa economica che attraversa il tessuto commerciale: più turisti, più business e posti di lavoro. Le ombre sono quelle non solo delle stazioni ferroviarie e dei sentieri presi d’assalto alle Cinque Terre ma anche gli effetti che vanno generando sul mercato degli affitti e che stanno mettendo fuori gioco residenti, studenti, trasfertisti per lavoro: impossibile trovare una casa a prezzi sostenibili perchè i proprietari (salvo rarissime eccezioni) badano a fare cassa senza pensare ad effetti indotti sulla tenuta del tessuto comunitario. minato dalla corsa ai profitti.

Ecco i numeri certificati, ossia conseguenza della registrazione delle imprese alla Camera di commercio a cui - c’è da evidenziare - non solo sfuggono gli affitti in nero ma anche quelli dei contratti registrati relativi agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico per i quali non è prevista la conduzione d’impresa e quindi la registrazione in Camera di commercio. Ebbene, in provincia esistono 826 affittacamere ufficiali (la media è di 4 camere ad immobile); 303 sono invece gli appartamenti ad uso vacanze, mentre i bed and breakfast hanno raggiunto quota 230. Quanto agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, l’ultimo dato l’insieme ufficiale risale al 2015, un anno dopo l’entrata in vigore della legge che li ha disciplinati (prevedendo, sul piano fiscale, la cedolare secca del 21 per cento). Ebbene, otto anni fa erano 139. Le stime portano a ritenere che siano quintuplicati. Affari d’oro per i proprietari, con posizionamenti sul mercato che travalicano, durante i mesi estivi, rese quotidiane da 100 a 150 euro. Sofferenza montante per chi residente o in transito lungo per lavoro non riesce a trovare casa a prezzi sostenibili.