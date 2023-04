Social housing a Montepertico In vendita 130 appartamenti Progetti di edilizia convenzionata

Al via la vendita convenzionata per gli appartamenti del progetto housing sociale ‘Montepertico’. Il progetto, realizzato in una ex area industriale in via Fontevivo, si inserisce nel processo di rigenerazione della città, che si propone anche di ricollegare le aree esterne al tracciato ferroviario ricongiungendo il centro storico al sistema collinare. Prevede, oltre alla realizzazione di residenze, anche spazi verdi, locali commerciali e ampie superfici destinate a servizi per l’abitare. In questa prima fase saranno in vendita convenzionata a prezzi calmierati circa 40 alloggi (da bilocali a quadrilocali) realizzati secondo i più moderni canoni di sostenibilità, efficientamento energetico e sicurezza. Per presentare la propria manifestazione di interesse basterà seguire le indicazioni dell’avviso pubblicato sul sito www.hsliguria.it nella sezione Montepertico. Per informazioni telefonare allo 02 36553392 o contattare il gestore delle assegnazioni dell’iniziativa, Bellini e Pecunia, allo 0187 502488 email [email protected] Il Fondo Housing Sociale Liguria, gestito da DeA Capital Real Estate Sgr, è operativo dal maggio 2014; è il primo fondo immobiliare di edilizia sociale operante nella regione Liguria, nato su impulso della Fondazione Carispezia, che a partire dal 2010 si è attivata per individuare sul territorio una risposta al tema dell’emergenza abitativa per le fasce di popolazione non destinatarie degli interventi residenziali pubblici.

Una volta ultimati i 130 appartamenti di Montepertico, arriveranno a più di 400 gli alloggi a disposizione dei cittadini liguri (alla Spezia sono già stati assegnati circa 60 appartamenti a Bragarina) e altri ne verranno realizzati a Sarzana, nell’area dell’ex ospedale. L’iniziativa immobiliare è gestita da DeA Capital Real Estate Sgr e partecipata da alcuni investitori con un ruolo significativo, primo fra tutti il Fondo Investimenti per l’Abitare gestito da Cdp Immobiliare Sgr (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), con altre istituzioni del territorio ligure come Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Compagnia di Sanpaolo, Fondazione Agostino De Mari, ed altri investitori istituzionali.

Giulia Tonelli