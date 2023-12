Sicurezza sulla strada con il Pullman Azzurro

Organizzate dalla polizia, sono in programma domani e giovedì due giornate di sensibilizzazione nei confronti dei giovani e di tutta la cittadinanza sull’importanza della sicurezza per la prevenzione dell’incidentalità stradale con la presenza del ‘Pullman Azzurro’. Si tratta di una vera e propria aula scolastica multimediale itinerante della polizia sul quale saranno presenti degli operatori della stradale. Appuntamento domani in piazza Matteotti a Sarzana dalle 9 alle 18 e giovedì, alla Spezia, dalle 9 alle 13. I poliziotti diventano così, ancora una volta, ‘maestri di sicurezza’ per i più giovani utilizzando il simulatore di guida o gli occhiali speciali che riproducono la visione alterata quando si assumono alcool e droghe.