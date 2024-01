"Siamo sempre attenti ai malati di fibromialgia"

"La conferma della sperimentazione per l’esenzione dei farmaci per la fibromialgia è una buona notizia. Ora si lavori per avere centri che certifichino la patologia in tutte le Asl della Liguria, anche a Spezia". Il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei accoglie con soddisfazione la conferma da parte della giunta dello stanziamento di 80mila euro per la gratuità di alcuni farmaci per le persone affette da fibromialgia. "Un’attenzione che poche regioni hanno nei confronti dei malati fibromialgici e un primo passo, già attivato lo scorso anno, in attesa che questa patologia venga riconosciuta dalla legge come invalidante e inserita nei Lea. Un percorso che ho iniziato nel 2018 da assessore comunale – prosegue Meusei – e che ho voluto portare avanti in Regione e che continuerò a perseguire".

La Liguria è tra le prime regioni ad aver avviato una sperimentazione extra-Lea per l’esenzione di farmaci analgesici e miorilassanti per la fibromialgia, anche se la maggior parte delle spese per i malati consiste nell’acquisto di integratori. Ritengo si debba lavorare per poter avere centri che certifichino la patologia in tutte le Asl della Liguria, anche a Spezia, per facilitare l’accesso dei pazienti, consapevoli comunque della carenza di specialisti. Siamo in attesa del riconoscimento della patologia a livello nazionale per l’inserimento nei livelli di assistenza essenziali, che spero avvenga nel più breve tempo possibile".