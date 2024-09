Si riapre il cantiere sul Parmignola

Si riapre il cantiere su via Marinella. La strada di collegamento tra i Comuni di Luni e Sarzana da ben dieci anni è infatti al centro di continui step dell’intervento di messa in sicurezza dopo il crollo dell’argine del torrente Parmignola sgretolato durante la piena dell’autunno del 2014. Dopo vari intervesti in entrambi i territori a breve riprenderanno quelli di nel tratto nel tratto compreso tra il viadotto autostradale e il ponte sulla strada provinciale 432 nel Comune di Sarzana. I lavori rientrano nell’intervento per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza della frazione marina erano stati sospesi nei primi mesi del 2024. Infatti a seguito dei sopralluoghi finalizzati al tracciamento dei sotto-servizi era stata rilevata che al di sotto dell’argine, proprio nell’area interessata alla prevista infissione di palancole, la presenza di una infrastruttura di rifornimento dell’energia elettrica alla frazione di Marinella. Un sottoservizio, non segnalata però in precedenza, ha finito per interferire con con l’esecuzione dei lavori sull’argine, deve necessariamente essere spostata. Nella nuova determina dell’ente firmata dal dirigente del settore tecnico Giovanni Mugnani il Comune di Sarzana dopo aver richiesto tre preventivi ad altrettante ditte specializzate, ha affidato i lavori di ricollocazione del sotto servizio ad Azeta Costruzioni con sede a Canzo in Provincia di Como per un importo pari a 143 mila 960 euro, già coperto nell’ambito dello stanziamento complessivo previsto per l’opera sostenuto dal dipartimento regionale della Protezione Civile.

m.m.