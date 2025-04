Si perdono nei boschi. Ritrovati dopo tre ore

Tanta paura ma alla fine tutto è finito bene. E per sdrammatizzare il momento davvero difficile i due fratellini protagonisti di un pomeriggio di grande apprensione sono saliti a bordo dell’elicottero dei carabinieri arrivato in loro soccorso. L’allarme è arrivato nel primo pomeriggio di ieri alla stazione dei carabinieri di Deiva Marina. A lanciarlo una coppia di turisti tedeschi che stavano disperatamente cercando i loro bambini dell’età di 10 anni. I ragazzini erano insieme a mamma e papà lungo il sentiero che collega Moneglia a Deiva Marina ma improvvisamente sono sfuggiti al loro controllo. I genitori hanno inizialmente pensato a uno scherzo e non hanno preso troppo sul serio l’assenza. Ma quando si è prolungata hanno iniziato a preoccuparsi chiamandoli a gran voce e percorrendo a ritroso la strada prima di arrendersi e chiedere aiuto ai carabinieri. E’ scattato quindi il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse che, sotto il coordinamento della Prefettura della Spezia, ha visti coinvolti oltre ai militari della compagnia della Spezia e di Sestri Levante anche il sindaco Ivan Valeriani ed il personale del Comune di Deiva Marina, diversi gruppi di volontari della protezione civile di Deiva Marina, Framura e Bonassola, il comando provinciale dei vigili del fuoco della Spezia che ha allestito un posto di comando avanzato. Alle ricerche ha preso parte anche il Nucleo Elicotteri dei carabinieri di Albenga che, con un proprio mezzo, ha sorvolato l’intera area boschiva. Dopo circa 3 ore i bambini sono stati ritrovati da un volontario della protezione civile a Framura. Il tempo di ripercorrere il sentiero ed i due minori, un po’ stanchi per la lunga camminata sono stati riabbracciati dai propri genitori alla presenza dei militari della stazione di Deiva Marina. E per riprendersi dallo spavento i ragazzini hanno voluto vedere da vicino l’elicottero dei carabinieri.