Si lavora al nuovo logo. Ispirazione dai più amati

I tifosi aquilotti hanno accolto molto positivamente il progetto del club riguardante la creazione di un nuovo logo, in sostituzione del contestatissimo simbolo attuale. L’ad Andrea Gazzoli ha ripetuto, a più riprese, i valori vitali per la comunità spezzina di orgoglio, appartenenza, identità, storia, tradizioni ai quali sarà ispirato il nuovo logo, in un percorso condiviso con il popolo bianco. Non vi è dubbio alcuno che nell’ultracentenaria storia aquilotta siano due i loghi ai quali gli spezzini sono particolarmente legati: in assoluto, il più amato, è quello storico FBC 1906, che campeggiò sulle maglie bianche per 80 anni e, a seguire, l’ASC. Il creatore Emanuele Martera riteniamo che dovrà partire proprio da questi due loghi storici per coniare il nuovo simbolo, mentre la società potrebbe pianificare il ritorno alla vecchia e carissima denominazione Spezia Football Club. Un nome che il sodalizio aquilotto mantenne fino al 1986, con il brevissimo intermezzo della stagione 1954-55 quando la società fu denominata AC Spezia-Arsenal, per poi essere cambiato in AC Spezia in conseguenza del fallimento. A seguire una nuova modifica nel 1996 in Spezia Calcio, mantenendo il logo ASC e nel 2008, a seguito di un altro fallimento, la nuova denominazione Associazione Sportiva Dilettantistica Spezia Calcio 2008. Con l’avvento di Gabriele Volpi l’ulteriore modifica in Spezia Calcio 1906.

I Platek, dopo aver avviato il necessario cambiamento del logo, potrebbero completare il cerchio realizzando il sogno coltivato da tutti gli appassionati, rivedere la squadra del cuore con il suo nome storico: Spezia Football Club 1906. L’esempio, in tal senso, viene dal Pisa che, similmente allo Spezia, dal 1909 fino al fallimento del 1994, si chiamò Pisa Sporting Club, per poi cambiare denominazione in Pisa Calcio per quindici anni. Dal 2009 al 2022 il cambiamento in AC Pisa 1909 e da due anni il ritorno al Pisa Sporting Club. Nel 2017 il club toscano, a seguito di un sondaggio online, decise di modificare il logo, inserendo a furor di popolo il vecchio simbolo con la scritta storica Pisa Sporting Club benché, federalmente, il sodalizio nerazzurro continuò a chiamarsi Ac Pisa 1909 per ancora cinque anni. Solo dal 2021, per la gioia di tutti i pisani che nel 2017 votarono a stragrande maggioranza il ritorno alla vecchia denominazione sociale, il club nerazzurro è tornato anche nei documenti ufficiali Pisa Sporting Club. Il tutto dopo aver espletato le pratiche burocratiche di rito per il cambiamento della ragione sociale, con annesse autorizzazioni del presidente della Figc e della Lega competente. Un iter seguito anche dal Vicenza che nel 2021 decise la ridenominazione in Lanerossi Vicenza.

Lo Spezia potrebbe seguire proprio questi virtuosi percorsi riappropriandosi dell’antica denominazione Spezia Football Club, tanto cara a tutti gli spezzini, approfittando dal punto di vista amministrativo, legale e del marketing del contemporaneo cambiamento del logo, senza alcun tipo di impatto negativo. Un’occasione più unica che rara, assolutamente da non perdere.