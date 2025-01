Si è spento Colombo. Lo storico segretario

Non è bastato l’affetto e la cura costante dei figli che lo hanno seguito con dedizione fino agli ultimi passi. Da qualche tempo le sue condizioni di salute si sono aggravate e l’altra sera Giovanni Colombo si è spento all’età di 89 anni all’ospedale di Pontremoli dove era stato ricoverato.

Il dottor Colombo è stato una vera istituzione a Santo Stefano Magra avendo ricoperto il prestigioso incarico di segretario comunale negli anni Ottanta e Novanta. Era residente nella frazione di Ponzano Madonnetta e qualche mese fa aveva perso la moglie. Una figura conosciutissima in paese anche per il suo impegno civico oltre che per il ruolo istituzionale ricoperto.

Lascia i figli Francesco, capo area di un’azienda di servizi e ex consigliere comunale a Santo Stefano Magra, Maurizio dipendente del ministero degli interni e Ilaria conosciuta anche a Sarzana per aver gestito in passato una agenzia di viaggi.

I funerali del dottor Giovanni Colombo verranno celebrati domani, sabato, alle 10.30 alla chiesa di Ponzano Madonnetta il quartiere dove risiedeva. Tra le tantissime le attestazioni di affetto giunte alla famiglia Colombo, molto conosciuta non soltanto nel comprensorio santostefanese, giungano anche quelle della nostra redazione.