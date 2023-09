Si è spento a 93 anni il partigiano Primo a La Spezia: ultimo saluto

A pochi giorni dalla scomparsa di Piero Guelfi, ci ha lasciati per sempre un altro testimone diretto della lotta di Liberazione e combattente della Brigata Garibaldi Ugo Muccini. Si è spento, all’età di 93 anni, Silvano Cerri, partigiano conosciuto con il nome di battaglia ’Primo’, che ha prestato servizio nella Brigata Muccini, distaccamento Orti. Nato a Sarzana nel 1930, Silvano Cerri – nonno di Andrea Cerri, direttore artistico del Teatro degli Impavidi nonché presidente dell’associazione culturale Gli Scarti – negli anni ‘50 è stato giornalista pubblicista e direttore di numerosi giornali di fabbrica dello spezzino come di ’La Spola’ dello Jutificio Montecatini, ’Lo Scalo’, giornale dei lavoratori di Muggiano e l’Unità aziendale’, giornale di riferimento per le principali fabbriche spezzine. Cerri nell’arco della sua lunga vita, sempre condotta all’insegna dei valori di libertà, democrazia e antifascismo, è stato anche dirigente della Società petrolifera italiana, ad Arcola. Nel 2015, in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione, aveva ricevuto un riconoscimento per il suo servizio prestato e il contributo dato nello sconfiggere il fascismo, dalla sezione provinciale dell’Anpi. Per chiunque volesse dare l’ultimo saluto al partigiano Primo si ricorda che i funerali si terranno domani mattina, alle 10.30, alla chiesa di Migliarina.

Elena Sacchelli