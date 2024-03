Si cercano 18 ingegneri da ripartire in diversi settori

È stato indetto il concorso commissari tecnici Polizia di Stato. La selezione pubblica è finalizzata a reclutare 18 ingegneri da ripartire in diversi settori d’impiego: polizia scientifica, telematica, motorizzazione, accasermamento. Le domande per partecipare al concorso devono essere inviate entro l’8 aprile. I posti da ricoprire saranno così assegnati: 3 posti di polizia scientifica, 3 per la telematica, 6 per la motorizzazione, 6 per l’accasermamento. E’ possibile candidarsi per uno solo dei settori suindicati. Fra i requisiti specifici richiesti, laurea specifica fra i settori di ingegneria, informatica, architettura o equipollenti. Per i dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale del bando di concorso. Il concorso prevede anche una eventuale prova preselettiva, poi accertamenti psicofisici, prove scritte e prova orale. Domande entro l’8 aprile sul sito https://concorsionline.poliziadistato.it