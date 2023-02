Oggi è il giorno del ‘Carlevà dea Spèza’, il Carnevale spezzino., ideato da Marco Tarabugi, organizzato dal Comune, in collaborazione con diverse associazioni locali. Alle 10.30 aprono gli stand e fino alle 15 sarà possibile iscriversi gratuitamente al concorso delle mascherine (bambini e bambine fino ai 12 anni). Apre anche il set fotografico di Ptz Photo Lab con la Mistery Box, poi dalle 11 alle 12.30 la musica italiana del cantante e pianista Davide Micoli. Segue dalle 14 alle 14.15 lo spettacolo di bolle di sapone dell’associazione Nasi Uniti, poi, fino alle 15, dalle magie del noto Mago Chico. Previsti trampolieri itineranti, le esibizioni del gruppo storico degli Sbandieratori di Levanto, delle scuole di danza Dancing Project, My Way Dance Academy e Arcimboldo, e della Banda Puccini (sul palco suonerà ‘O Bella Spezia’), i giochi di una volta con il Giba e alcune sorprese. La manifestazione si concluderà dopo le premiazioni, previste a partire dalle 17.