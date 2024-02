Sfida fra artisti in...dieci minuti

Allo Shake club di Fossamastra, appuntamento con ‘Ten minute show’ questa sera a partire dalle 20: 10 artisti, 10 set, 10 minuti a testa. Come sempre il tutto presentato dall’unico e inimitabile Carogna a.k.a. Michele Angelotti e dalla frizzantissima Andrea Siviglia. Previste estrazioni, premi incredibili, risate, birrette, cocktails e i burgers,. E al termine degli show ci sarà Komakino dj set dietro la consolle per fare ballare i presenti. Per prenotare un tavolo è possibile inviare un messaggio WhatsApp al 371 5833613.

Domani, invece, il party anni ‘90 dalla mezzanotte con il Marcipet dj set. Infine, domenica, nel locale di via Valdilocchi, dalle 18 la social dance, l’aperitivo con il Lindy Hop social club, per ballare come ad Harlem 80 anni fa, tra swing, charleston e lindy hop. Prima si può partecipare al workshop, poi dalle 19 si balla ed è aperto comunque a tutti (c’è la possibilità di prenotare l’aperitivo allo stesso numero precedente).