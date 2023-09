Settantenne ricoverato in neurologia

Grave incidente ieri mattina all’incrocio tra viale Amendola, via Garibaldi e viale Fieschi. Ad avere la peggio, il conducente di uno scooter, un uomo di 76 anni, trasportato in codice rosso e poi ricoverato al Sant’Andrea. L’uomo è volato letteralmente sull’asfalto dopo lo scontro tra il suo mezzo e un’autovettura, con quest’ultima che ha terminato la corsa contro una ringhiera, danneggiandola. L’episodio, poco dopo le 9: per cause in fase di accertamento da parte del comando di polizia municipale della Spezia, proprio all’incrocio sono entrati in collisione una Suzuki e un grosso scooter. L’impatto è stato molto violento, tanto che l’uomo è stato sbalzato dalla sella finendo poi violentemente sull’asfalto. Immediati sono scattati i soccorsi, allertati anche dai molti automobilisti che avevano assistito alla scena: sul posto in pochi minuti sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa italiana e l’automedica del 118 con a bordo il personale medico e infermieristo, che dopo aver stabilizzato le condizioni dell’uomo – rimasto sempre cosciente dopo l’incidente – lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, dove è stato preso in carico dal l’equipe della shock room. Dopo i primi accertamenti diagnostici, l’uomo è stato ricoverato in neurologia. I medici del reparto si sono riservati la prognosi , in attesa dei controlli ulteriori che verranno svolti nella giornata di oggi.