Sessantenne spezzina in ospedale per inalazione fumi candeggina: trasporto d'urgenza al Sant'Andrea Una donna spezzina di sessant'anni è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver inalato i fumi di prodotti per la pulizia contenenti candeggina. L'incidente è avvenuto mentre stava pulendo la casa, con intervento tempestivo dei soccorsi.