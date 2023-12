Servizi digitali. Montaresi a Casablanca

Il segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale Federica Montaresi (nella foto) ha partecipato ieri a Casablanca al convegno ’Digital transformation, innovation and cooperation. What are the challenges and opportunities for Mediterranean ports?’, organizzato da Med Ports Association e Agence nationale des ports con il supporto di Portnet. L’Adsp fa parte dell’associazione MedPorts, composta attualmente da 22 autorità portuali dell’area mediterranea e dalle associazioni dei porti di Spagna, Tunisia e Algeria, e dall’Agence nationale des ports. Il segretario generale, durante il suo intervento, ha illustrato i servizi attualmente attivi nel Port Community System della Spezia e le nuove implementazioni che riguarderanno sia il Golfo sia Marina di Carrara, come lo Sportello unico doganale, il corridoio ispettivo porto-retroporto, il modulo dedicato al trasporto ferroviario e i servizi digitalizzati per l’autotrasporto. Sono stati anche trattati i temi riguardanti l’applicazione della tecnologia blockchain, i forni aerei e subacquei, il 5G e l’applicazione delle nuove tecnologie al settore portuale. Montaresi ha presentato nell’occasione anche i risultati del progetto europeo ’Fenix’, finalizzato alla creazione di un corridoio logistico internazionale tra i due scali, quello della Spezia e quello di Casablanca. Il progetto pilota ha già permesso di sperimentare gli strumenti innovativi relativi al corridoio logistico digitalizzato che permette lo scambio dati tra i due sistemi grazie anche alla collaborazione con la nostra Agenzia delle Dogane e l’agenzia marocchina. Grazie al progetto Fenix è stato dimostrato un risparmio di 2,5 giorni sul transit time e un risparmio del 55% della Co2 rispetto ad un viaggio operato senza corridoio.