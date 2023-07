Servizi a portata di click Gli uffici del Comune si contattano con l’App La novità messa a punto grazie a un finanziamento ottenuto nell’ambito del Pnrr Il sindaco: "Il palazzo comunale sul palmo della mano sta prendendo forma"

Ottenere sul proprio smartphone un certificato anagrafico, pagare i tributi o semplicemente chiedere informazioni agli uffici comunali: a Riccò del Golfo, per questi e altri servizi comunali non servirà più recarsi necessariamente in municipio. La rivoluzione digitale, grazie ai fondi del Pnrr, è partita in questi giorni, con il lancio sulle piattaforme Apple store e Play store dell’app gratuita con cui il cittadino potrà interfacciarsi in pochi clic con gli uffici comunali. Una volta scaricata, i residenti potranno chiedere informazioni e servizi, così come provvedere comodamente da casa al pagamento dei tributi comunali.

"La strada della digitalizzazione amica è più faticosa di quella di facciata, siamo chiamati a modernizzarci perché il futuro non aspetta – dice il sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli –. Gli uffici digitali, il palazzo comunale sul palmo della mano, stanno prendendo forma. Da tempo abbiamo attivato il portale dell’edilizia, tanti sono i servizi già telematici: da oggi, in casa ed ovunque sul proprio smartphone". L’avvio del nuovo servizio arriva a poche settimane dall’avvio della connessione alla fibra ultraveloce e dal rinnovamento dell’offerta nell’ambito della telefonia mobile che ha riguardato il territorio. "Non nascondo la grande emozione di veder ‘scaricabile’ la nostra app, col gonfalone, la torre di Carpena, Ponzò e Polverara" dice Figoli, che in questi giorni avvierà anche una campagna di promozione porta a porta del nuovo strumento digitale "affinché in ogni casa, sul telefonino che abbiamo quasi tutti, entri il Comune coi suoi servizi e le info utili. La raccomandazione è, una volta scaricata, quella di attivare le notifiche. Con discrezione e molto educati, saremo sempre più vicini: dal menù della refezione scolastica giorno per giorno, alle indicazioni per la raccolta differenziata, ai messaggi di allerta, dalle info tecniche ai lavori in corso, dall’albo pretorio alle news provinciali. Ovviamente saremo connessi con tutti i siti di interesse generale".

L’applicazione lanciata dal Comune è destinata comunque a crescere e ad ampliarsi con ulteriori servizi a favore della collettività: "Chiederemo aiuto e collaborazione alle attività economiche, commerciali, ricettive. Questa app non arriva pronta col paracadute, ma crescerà col contributo di tutti. Ci sarà una sezione dedicata alla scuola, ai progetti 0-14 dal nido alla terza media, e tutto ciò che riguarda la biblioteca, lo sport, l’alimentazione e i prodotti identitari del Golfo e della Val di Vara. La digitalizzazione del lavoro – dice Figoli – può sostenere l’identità della comunità senza omologarla: noi puntiamo a questo".

mat.mar.