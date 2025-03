Serata musicale allo Yume Sushi

Dopo il successo della scorsa settimana, ancora un doppio appuntamento musicale stasera e domani sera, dalle 20.30 alla mezzanotte, allo Yume Sushi restaurant del Canaletto, con la direzione artistica di Elio Galassi, insieme a Mattia Ragno. Quindi, questa sera sul palco salirà Alexandra Yamuna, molto nota per aver cantato in vari teatri italiani, in particolare in occasione di diverse cerimonie culturali: ad esempio per il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana o per il Premio Arte Scienza e Pace conferito a Paola Gassman, Umberto Veronesi, Fernanda Pivano e Roberto Benigni, o ancora per la Conferenza Mondiale per la Pace e la Prosperità dei Popoli patrocinata dalla Commissione Europea ad Arezzo. Con lei spazio fra musica d autore italiana, francese e inglese. Domani, invece, sempre dalle 20 per il ‘Sushi & Sound’, allo Yume toccherà al cantautore spezzino Luca Biondo. Ulteriori informazioni disponibili contattando il numero di telefono 338 4534695.